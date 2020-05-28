28.05.2020 (22:25)

В Москве состоялась церемония увольнения с военной службы военнослужащих «московских» спортрот ЦСКА

В Москве прошло очередное увольнение в запас Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащих спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии, дислоцированных в дер. Ватутинки и г. Балашиха. Службу по призыву в рядах ВС РФ завершили 63 спортсмена.

Из спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки уволены один мастер спорта международного класса, один заслуженный мастер спорта, 18 мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта. Среди сильнейших атлетов, завершивших службу, рядовой Алексей Меркулов, завоевавший во время службы «серебро» чемпионата России по триатлону, рядовой Дамир Рахимов, взявший в этом году «серебро» Первенства мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг, а также воде рядовой Евгений Седов, ставший бронзовым призером VII Всемирных военных игр в эстафете 4х100 м вольным стилем.

В спортивную роту г. Балашиха призывались 32 человека – 1 заслуженный мастер спорта, один мастер спорта международного класса, 17 мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Выдающиеся результаты за год продемонстрировали ефрейтор Владислав Гринев, завоевавший целую россыпь наград на VII Всемирных военных играх, чемпионате мира и чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, рядовой Эме Патрис Пеки выступал в составе сборной России по регби-15 в матчах второго и третьего туров чемпионата Европы против команд Бельгии (12:38) и Португалии (19:18), а рядовой Иван Татаринов показал лучший результат в прыжке в длину на Первенстве России.

Многие спортсмены, находясь на военной службе, достигли немалых спортивных результатов и прониклись искренней привязанностью к армейскому Клубу. Так, армеец Владислав Гринев решил подарить Центральному спортивному клубу Армии перед увольнением золотую медаль VII Всемирных военных игр, чтобы она подбадривала и мотивировала ребят, которые так же будут отдавать долг Родине в спортивной роте ЦСКА.

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