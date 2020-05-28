Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2020 (22:17)

Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Сад памяти»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в акции «Сад памяти».

В акции, которая прошла на территории летнего лагеря «Красная Звезда» приняли участие около 50 юнармейцев. В рамках акции юнармейцы очистили территорию лагеря и прилегающую территорию от хвороста и мусора, а также посадили деревья и кустарники. В общей сложности военнослужащие ОГРВ ПРРМ совместно с юнармейцами посадили около 30 саженцев.

Акция «Сад памяти» была посвящена 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно организовывают для юнармейцев различные патриотические мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В российском миротворческом батальоне в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения
Военнослужащие ЗВО возведут пять мостов в Тульской области
Инженеры общевойсковой армии ЗВО впервые осуществили переправу пожарной техники через реку Еманча в Воронежской области
Специалисты РХБ защиты ЗВО провели спецобработку объектов и производственных мощностей авиастроительного предприятия ПАО «Туполев»

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false