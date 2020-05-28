28.05.2020 (22:17)
Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Сад памяти»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в акции «Сад памяти».
В акции, которая прошла на территории летнего лагеря «Красная Звезда» приняли участие около 50 юнармейцев. В рамках акции юнармейцы очистили территорию лагеря и прилегающую территорию от хвороста и мусора, а также посадили деревья и кустарники. В общей сложности военнослужащие ОГРВ ПРРМ совместно с юнармейцами посадили около 30 саженцев.
Акция «Сад памяти» была посвящена 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно организовывают для юнармейцев различные патриотические мероприятия.
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