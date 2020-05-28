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28.05.2020 (22:13)

В российском миротворческом батальоне в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения

Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, выполняющий задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе Совместных Миротворческих Сил, подвёл итоги за зимний период обучения 2020 учебного года.

Российские военнослужащие, несущие службу на миротворческих постах, не раз спасали жизни местных жителей, попадавших в чрезвычайные ситуации. Так в текущем году российские миротворцы обнаружили вблизи поста местного жителя с явными признаками недомогания. Военнослужащие оказали данному гражданину доврачебную медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи.

В этом году в Приднестровье отметят 28-ую годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Выполняя миротворческую миссию, военнослужащие так же принимают активное участие в жизни региона пребывания.
Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Миротворческие операции
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