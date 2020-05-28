28.05.2020 (22:10)

Военнослужащие ЗВО возведут пять мостов в Тульской области

В Тульской области в рамках тактико-специального учения военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа возведут пять мостов.

«В целях обеспечения транспортной доступности социальных объектов для жителей ряда населенных пунктов в Тульской области, военнослужащие бригады материально-технического обеспечения наведут пять мостовых переправ в ходе тактико-специального учения», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Сегодня отдельный дорожно-комендантский и отдельный мостовой батальоны совершили марш в Тульскую область и приступили к наведению первых двух мостов через реку Мокрая Табола в пос. Зиновка и реку Упа в пос. Завьялова.

Для возведения мостов военнослужащие применят девять комплектов мостовых прокатных балок.

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