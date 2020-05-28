28.05.2020 (21:43)
Инженеры общевойсковой армии ЗВО впервые осуществили переправу пожарной техники через реку Еманча в Воронежской области
Военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) осуществили переправу специальной техники через реку Еманча в Воронежской области.
В ходе учения военные понтонеры совершили сборку понтонного парка общей грузоподъемностью моста при полной длине до 120 тонн и шириной проезжей части 14 метров. Для работы состава понтонного парка были задействованы новейшие средства моторизации: комплект изделий речных и береговых звений, буксирно-моторные катера БМК, выстилки и вспомогательные комплекты, а также катера на базе КамАЗ.
Понтонно-переправочные подразделения отработали быстрое наведение паромных и понтонных переправ, а также эвакуацию специальной техники из района условного возгорания и крупных лесных пожаров.
Всего к учению привлекались более 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.