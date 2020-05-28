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28.05.2020 (21:43)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО впервые осуществили переправу пожарной техники через реку Еманча в Воронежской области

Военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) осуществили переправу специальной техники через реку Еманча в Воронежской области.

В ходе учения военные понтонеры совершили сборку понтонного парка общей грузоподъемностью моста при полной длине до 120 тонн и шириной проезжей части 14 метров. Для работы состава понтонного парка были задействованы новейшие средства моторизации: комплект изделий речных и береговых звений, буксирно-моторные катера БМК, выстилки и вспомогательные комплекты, а также катера на базе КамАЗ.

Понтонно-переправочные подразделения отработали быстрое наведение паромных и понтонных переправ, а также эвакуацию специальной техники из района условного возгорания и крупных лесных пожаров.

Всего к учению привлекались более 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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