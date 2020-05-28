28.05.2020 (21:40)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели спецобработку объектов и производственных мощностей авиастроительного предприятия ПАО «Туполев»

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку объектов и производственных мощностей предприятия проектирования и производства бомбардировщиков и самолетов специального назначения ПАО «Туполев».

С целью предотвращения распространения вирусных заболеваний военнослужащие выполнили дезинфекцию предприятия с помощью многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ. Все внутренние помещения были обработаны автономными приборами специальной обработки АПСО с применением комплектов ДКВ-1К.

Специалисты РХБ защиты обработали специальным раствором ДТС-ГК более 2,5 тыс. квадратных метров. Мероприятия по дезинфекции позволят предприятию продолжить проектирование и выпуск продукции.

К работам по спецобработке привлекались более 30 военнослужащих танковой армии ЗВО, было задействовано свыше семи единиц специальной техники.

Ранее специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию более 30 тыс. кв. метров территории предприятий промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Калуге и Твери.

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