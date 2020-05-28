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28.05.2020 (21:34)

Специалисты РХБ защиты танковой армии ЗВО провели дезинфекцию Жуковской летно-испытательной и доводочной базы

В подмосковном Жуковском военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) была проведена специальной обработка Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

С помощью многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и автономных приборов специальной обработки АПСО с применением комплексов ДКВ-1К специалистами РХБ защиты были обработаны самолеты, лаборатории, столовые и испытательные цеха базы. Для дезинфекции всех поверхностей был использован раствор ДТС-ГК.

К работам по санитарной обработке привлекались около 20 военнослужащих танковой армии ЗВО было задействовано более пяти единиц специальной техники. После проведения дезинфекции летно-испытательная база снова сможет приступить к выполнению испытательных задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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