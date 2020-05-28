28.05.2020 (21:29)

Третий в серии патрульный корабль «Павел Державин» походит испытания с опережением сроков

В активной фазе находятся швартовные испытания третьего в серии патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного на производственных мощностях АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс». Вопрос графика испытаний корабля был заслушан на рабочем совещании в Адмиралтействе, которое прошло под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова.

Контракт на строительство корабля был подписан с АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», входящем в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс»), 9 октября 2014 года. Корабль назван в честь участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза капитана 1 ранга Павла Ивановича Державина, который в годы войны был командиром бригады бронекатеров Дунайской военной флотилии. Массовое строительство бронекатеров в 30-40-х годах ХХ века вел Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

В настоящее время корабль находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске. На заказе ведется подготовка к электромагнитной обработке и наладочному выходу в море. Действующие ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, не помешали судостроителям досрочно выйти на ответственный этап испытаний новой боевой единицы для ВМФ. Напомним, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького уже передал флоту два корабля проекта 22160 «Василий Быков» — 20 декабря 2018 года — и «Дмитрий Рогачев» — 11 июня 2019 года.

Третий патрульный корабль «Павел Державин» зеленодольцы планируют передать Черноморскому флоту ранее оговоренных контрактом сроков.

Справочно:

Патрульный корабль проекта 22160, спроектированный АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург), на котором впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения, предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны. Он также может выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.

Модульные корветы водоизмещением около 2 тыс. тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6 тыс. миль, автономность — 60 суток. Корабль спроектирован с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитным ракетным комплексом и пулеметами.

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