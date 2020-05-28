28.05.2020 (19:31)

На Урале определили лучших военнослужащих ЦВО для участия в конкурсе «Воин мира»

Военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) в рамках испытаний окружного этапа конкурса «Воин мира» прошли пять соревновательных этапов: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер/Сударыня» и «Эрудит», раскрывающих профессиональные качества участников.

В ходе состязаний за право представлять военный округ на всеармейском этапе конкурса военнослужащие продемонстрировали свою физическую подготовленность, навыки обращения со стрелковым и холодным оружием, знания военной истории Отечества и творческие таланты, а также преодолели полосу препятствий. Всего в этапе принимали участие около 50 конкурсантов.

По итогам окружного этапа были отобраны лучшие военнослужащие для формирования команды, которая будет представлять ЦВО на всеармейском этапе, который пройдет на базе одной из воинских частей в Свердловской области с 29 июня по 4 июля.

По итогам соревнований в пяти номинациях первое место среди женщин завоевала военнослужащая, представляющая дивизию противовоздушной обороны из Новосибирской области. «Серебро» и «бронзу» получили конкурсантки из соединения специального назначения и радиотехнического полка ЦВО.

Среди мужчин главный приз окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Воин мира» получил представитель инженерно-саперного полка 2-й гвардейской общевойсковой армии. На вторую ступень пьедестала почета взошел военнослужащий из поволжской бригады специального назначения, а замкнул тройку призеров специалист из отдельного вертолетного полка, дислоцированного в Новосибирской области.

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