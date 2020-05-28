Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2020 (18:14)

Поступление в довузовские образовательные учреждения Минобороны России будет организовано в дистанционном формате

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей продлены сроки предоставления документов для поступления детей в довузовские образовательные учреждения Минобороны России, а вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате.

Прием личных дел кандидатов на поступление продлен до 1 июля. Все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебного заведения, который указан на сайте определенной образовательной организации.

Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах будут организованы в период с 10 июля по 1 августа в формате дистанционного онлайн-собеседования по видеосвязи.

Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам будет выставлена согласно оценке, полученной в общеобразовательной организации, где они проходили обучение, по итогам прошедшего учебного года.

Кроме того, для оценки общественных, творческих и спортивных достижений предполагается представление документов в приемную комиссию.

Работа приемных комиссий продлится до 10 августа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Ежегодно в Пермском СВУ увеличивается количество кружков и спортивных секций
На телестудии Пермского СВУ за пять лет подготовлено около 100 документальных и художественных фильмов
Отряд РХБ защиты ЮВО провел полную дезинфекцию Ставропольского президентского кадетского училища
Кызылское ПКУ впервые выпустит кадет-девочек в 2020 году

Метки:
Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false