28.05.2020 (18:14)
Поступление в довузовские образовательные учреждения Минобороны России будет организовано в дистанционном формате
В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей продлены сроки предоставления документов для поступления детей в довузовские образовательные учреждения Минобороны России, а вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате.
Прием личных дел кандидатов на поступление продлен до 1 июля. Все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебного заведения, который указан на сайте определенной образовательной организации.
Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах будут организованы в период с 10 июля по 1 августа в формате дистанционного онлайн-собеседования по видеосвязи.
Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам будет выставлена согласно оценке, полученной в общеобразовательной организации, где они проходили обучение, по итогам прошедшего учебного года.
Кроме того, для оценки общественных, творческих и спортивных достижений предполагается представление документов в приемную комиссию.
Работа приемных комиссий продлится до 10 августа.