28.05.2020 (18:14)

Поступление в довузовские образовательные учреждения Минобороны России будет организовано в дистанционном формате

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей продлены сроки предоставления документов для поступления детей в довузовские образовательные учреждения Минобороны России, а вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате.

Прием личных дел кандидатов на поступление продлен до 1 июля. Все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебного заведения, который указан на сайте определенной образовательной организации.

Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах будут организованы в период с 10 июля по 1 августа в формате дистанционного онлайн-собеседования по видеосвязи.

Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам будет выставлена согласно оценке, полученной в общеобразовательной организации, где они проходили обучение, по итогам прошедшего учебного года.

Кроме того, для оценки общественных, творческих и спортивных достижений предполагается представление документов в приемную комиссию.

Работа приемных комиссий продлится до 10 августа.

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