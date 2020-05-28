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28.05.2020 (18:06)

Для предотвращения распространения природного пожара в Хакасии военнослужащие ЦВО проложили 100 тысяч квадратных метров минерализованных полос

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проложили 100 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасии для предотвращения распространения природного пожара. Сводные расчеты на бульдозерах Б-170 за четверо суток создали полосу длиной 20 км и шириной 5 метров, что остановило очаги верхового пожара.  На сегодняшний день задача выполнена и личный состав возвращается в места постоянной дислокации.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры на тягачах, прибыл из Абакана до поселка Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. В Орджоникидзевском районе действует пожар площадью более 500 га.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность
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