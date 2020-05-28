28.05.2020 (18:04)

Пожарно-тактическое учение состоялось в 201-й военной базе РФ в Таджикистане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пожарно-тактическое учение состоялось в 201-й военной базе РФ в Таджикистане

Пожарно-тактическое учение с участием противопожарных команд и военнослужащих 201-й военной базы РФ состоялось в Таджикистане.

По замыслу учения, личный состав получил сигнал о распространении открытого огня на складе горюче-смазочных материалов, расположенном на территории части. Находящийся на посту пожарный наряд отработал подъем по тревоге дежурных сил и выезд к месту чрезвычайной ситуации.

В установленное время очаг возгорания был оцеплен, пожарная команда ликвидировала огонь, эвакуировала людей, военную технику и имущество воинской части из опасной зоны. Угрозу возгорания цистерн устранили, залив все цистерны специальной изолирующей пеной. Управление тушением пожара осуществляли из мобильного оперативного штаба, который был развернут в первые минуты условного возгорания. Для полной нейтрализации угрозы взрыва было израсходовано более 10 тонн воды и пены. Целью учений являлась проверка боевой готовности и взаимодействия пожарных команд, исправности технических средств оповещения о пожаре, а также пожарного оборудования и инструментов.

На учении были задействованы современные пожарные машины на базе высокопроходимого автомобиля КамАЗ.

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