28.05.2020 (18:01)

Более 300 единиц техники будут задействованы 24 июня в военных парадах в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске

Более 300 единиц техники будет задействовано в военных парадах, которые пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске 24 июня. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«В военных парадах в ознаменование юбилея Победы на территории округа будут задействованы более 300 единиц техники. Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке техники к репетициям механизированных колонн», — сказал командующий войсками ЦВО.

Генерал-полковник Александр Лапин также добавил, что основные усилия при подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм.

«Уже начата специальная обработка и пролив дезинфицирующим раствором мест проживания личного состава парадных расчётов и экипажей боевых машин. Проводится дезинфекция салонов техники, задействованной в парадах», — добавил командующий войсками ЦВО.

26 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный парад победителей на Красной площади. Военный парад, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин также распорядился провести всероссийскую акцию «Бессмертный полк» 26 июля, в День Военно-Морского Флота России.

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