28.05.2020 (17:58)
В межвидовом учебном центре РВСН завершили подготовку более 700 младших специалистов связи
В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированном в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), прошел выпуск младших военных специалистов.
Более 700 военнослужащих прошли профессиональную подготовку по пяти- и трехмесячным программам обучения, в ходе которых приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.
Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.После завершения обучения выпускники учебного центра будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в войска ВКС, РВСН, а также другие виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации.
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