28.05.2020 (17:47)

В Новороссийском гвардейском соединении ВДВ завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия

На полигоне Раевский завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия среди воинских частей и подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Основной целью чемпионата стало совершенствование навыков стрельбы военнослужащих.

Под руководством начальника физической подготовки соединения гвардии подполковника Григория Ткача участники первенства соревновались в стрельбе из пистолета Макарова (ПМ) по грудной фигуре на дистанции 25 метров и автомата Калашникова (АК-74М) в скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена на дистанции 100 метров.

По сумме набранных очков в ходе зачетных серий победителями в общем зачете стали представители гвардейского зенитного ракетного полка, на втором месте — десантники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, третий результат показали военнослужащие гвардейского артиллерийского полка из Анапы.

Все упражнения выполнялись в военной форме одежды без использования спортивного инвентаря.

Победители были награждены почетными грамотами, памятными медалями и кубками.

По итогам соревнований будет сформирована команда, которая представит прославленное соединение в первенстве Воздушно-десантных войск.

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