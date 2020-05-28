28.05.2020 (17:41)

На российской военной базе в Таджикистане проведено учение с подразделениями 451-го военного госпиталя и медицинской ротой

В Таджикистане проведено специальное учение с подразделениями 451-го военного госпиталя и медицинской ротой 201-й российской военной базы.

На полигоне Ляур военнослужащие отработали организацию медицинского обеспечения войск в боевой обстановке, в том числе при проведении антитеррористических мероприятий.

В ходе розыгрыша оборонительного боя с условным противником военные медики выполнили поиск, эвакуацию раненых с поля боя, оказание первой медицинской помощи и проведение операций в полевых условиях.

В общей сложности было отработано более 10 специальных нормативов по развертыванию современных технических средств таких, как подвижный автономный комплекс, предназначенный для оказания специализированной медицинской помощи, который позволяет обойтись без палаток и навесов. Также были развернуты операционные, реанимационные, перевязочные, лабораторные, рентгеноскопические, аптечные комплексы, расположенные в кузовах и контейнерах переменного объема на базе автомобильной техники. Специалистами был применен и подвижный рентгеновский кабинет, предназначенный для выполнения диагностических снимков различных органов пациента в полевых, экспедиционных и других нестационарных условиях.

На учение привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц специальной техники, в том числе один вертолет Ми-8 оснащенный медицинским модулем, входящий в состав авиационной группы российского соединения в Таджикистане.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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