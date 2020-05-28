28.05.2020 (17:36)

В армейский корпус Балтийского флота прибывают специалисты из учебных центров

В армейский корпус Балтийского флота, в Калининградской области, прибыли младшие специалисты, прошедшие подготовку в учебных центрах Министерства обороны.

Более 300 водителей, механиков-водителей и операторов прибыли из Учебного центра (г. Ковров Владимирской области).

Все специалисты, прибывшие в объединение, проведут первые 2 недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Они будут заниматься по индивидуальному плану подготовки. За это время военнослужащие пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами, поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям.

Особое внимание новоприбывших будет уделено правилам личной и общественной гигиены. Также в ближайшее время все прибывшие военнослужащие пройдут психологическое тестирование, по итогам которого их допустят к несению службы с оружием и управлению транспортными средствами.

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