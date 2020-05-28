28.05.2020 (17:33)

В Калининграде завершается подготовка техники к военному параду в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне

В Калининграде завершается подготовка военной техники Балтийского флота, которая будет задействована в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Водители и механики-водители проверили техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей и исправность световых приборов.

В месте дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 75 автомобилей и артиллерийских орудий.

Всего в состав механизированной колонны включено 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными гаубицами «Гвоздика», зенитными ракетными комплексами С-400 и «Тор-М2», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто- и бронетехникой техникой.

Кроме того, гости увидят дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг».

В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота завершили техническое обслуживание и покраску легендарного танка Т-34 времен Великой Отечественной войны, который 24 июня возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде. Военнослужащие провели смазку узлов и механизмов, сняли с корпуса старую краску, провели антикоррозионную обработку специальными составами и покрасили танк.

Все работы по обслуживанию, покраске и мойке выполнялись с соблюдением установленных требований безопасности.

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