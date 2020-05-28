28.05.2020 (17:26)

В Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференцсвязи впервые состоялся финал конкурса «Лучший специалист юридической службы ВС РФ»

Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференцсвязи состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

С приветственным словом к конкурсантам обратился первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов.

«У нас сложилась добрая традиция в Вооруженных Силах — определять лучших по профессии. Это своего рода и дополнительная подготовка, и работа над собой, а в конечном итоге — появление в нашей среде, среди нас высококлассных специалистов. Конкурс — это стремление к тому, чтобы быть лучше», — отметил первый замглавы военного ведомства.

Соревнование за звание лучшего по профессии юриста в Вооруженных Силах проводится впервые. В нем приняли участие представители видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации, военных округов и центральных органов военного управления.

Целями конкурса являются определение наиболее профессионально подготовленных должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. В первом этапе конкурса участвовали 60 специалистов, они писали рефераты и сдавали экзамены, после чего для проведения завершающего этапа были отобраны 22 лучших специалиста.

Определение победителя и лауреатов конкурса будет осуществлять экспертная комиссия под председательством директора Правового департамента Минобороны России Олега Безбабнова. В работе экспертной комиссии также примут участие представители Главной военной прокуратуры, профессорско-преподавательский состав Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Российского государственного университета правосудия.



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