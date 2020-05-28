28.05.2020 (17:17)

Командующий ЦВО вручил ключи от квартир военнослужащим в Хакасии

В городе Абакан Республики Хакасия полностью завершено строительство и ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных домов для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и членов их семей. Торжественная церемония заселения квартир новоселам состоялась 28 мая.

«В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и решениями Министра обороны России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу успешно реализуется право военнослужащих не только на постоянное, но и, что очень важно, на служебное жилье. Сегодня здесь, в Абакане, мы сдаем в эксплуатацию сразу четыре новых дома. Я рад, что более 180 семей военнослужащих сегодня исполнят свою давнюю мечту — получат комфортные и уютные квартиры», — сказал во время церемонии вручения ключей командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Заселением этих четырех домов мы обеспечиваем сразу 60% семей, нуждающихся в служебном жилье в Республике Хакасия. Для нас очень важно, чтобы у офицеров был устроенный быт. Это залог высокого морально-психологического состояния личного состава, что является одним из главных показателей успешного выполнения любых поставленных задач», — добавил генерал-полковник Александр Лапин.

Для военнослужащих ЦВО подготовлены в общей сложности 186 квартир, в которых от одной до пяти жилых комнат. Многоквартирные специализированные жилые дома расположены в городской черте Абакана, что подразумевает шаговую доступность к детским, образовательным, медицинским и социально-бытовым учреждениям. Все квартиры имеют улучшенную планировку. Дома возведены из современных панельных блоков. Состояние квартир отличное, осуществлен качественный ремонт, кухни оборудованы мебелью.

«Отмечу, что мы уделяем особое внимание обеспечению военнослужащих Центрального военного округа жильем и в этой работе наблюдаем положительную динамику. В этом году планируем обеспечить служебным жильем более 6 тыс. военнослужащих. Только за первый квартал мы уже вручили ключи 2 тыс. семей», — сообщил командующий войсками ЦВО.

Новые дома построены в непосредственной близости от дислокации воинских частей в Абакане, что позволит военнослужащим в кротчайший срок прибыть в расположение части без помощи транспортных средств.

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