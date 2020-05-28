28.05.2020 (17:14)

Свыше 550 единиц техники ЗВО перемещено из-под Белгорода и Воронежа в Нижегородскую область для проведения двустороннего батальонного тактического учения

Свыше 550 единиц вооружения, военной и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа перемещено из Белгородской и Воронежской области в Нижегородскую для подготовки и проведения двустороннего батальонного тактического учения.

Личный состав мотострелкового и артиллерийского полков ЗВО начнет летний период обучения на базе учебного центра боевой подготовки ЗВО и пройдет дополнительное обучение в течении 6 недель.

Для отработки задач двустороннего учения привлечены танки Т-72-Б3, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные гаубицы «Мста-С-М2», а также минометы «Сани», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», машины разминирования УР-77.

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