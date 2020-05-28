28.05.2020 (16:51)

В Вооруженных Силах России пройдет конкурс на лучший календарь 2021 года

С июня 2020 года военные учреждения культуры и клубы воинский частей Вооруженных Сил Российской Федерации станут участниками Всеармейского конкурса на лучший календарь 2021 года.

Конкурс, организатором которого выступило Главное военно-политическое управление ВС РФ, проводится с целью повышения престижа военной культуры, формирования и поддержания положительного имиджа Вооруженных Сил, творческой активности сотрудников военных учреждений культуры и искусства, клубов воинских частей и поддержки авторов, работающих в сфере оформительского искусства и дизайна.

В состав оргкомитета конкурса, который возглавит заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, войдут представители Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры, других центральных органов военного управления Минобороны России, а также Российского информационного агентства «Армия России» и Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

Конкурс проводится в два этапа в номинациях «Лучший календарь военного музея», «Лучший календарь драматического театра», «Лучший календарь ансамбля песни и пляски», «Лучший календарь Дома офицеров», «Лучший календарь воинской части» и «Лучший оригинальный календарь».

Первый этап конкурса пройдет с июня по сентябрь в видах Вооруженных Сил, военных округах и на флотах, в центральных органах военного управления Минобороны России. По его окончании победители в номинациях до 1 октября представят свои конкурсные работы в ЦДРА. Там в октябре состоится второй этап конкурса. В Центральном доме Российской Армии также пройдет и торжественная церемония награждения победителей, которая состоится в ноябре.

Обращают на себя внимание критерии, которые предъявляются к конкурсным работам. Авторам важно учитывать актуальность и востребованность выбранной тематики, оригинальность, эксклюзивность идеи, формат и качество исполнения работы, информативность и сбалансированность решения исполнения по форме и содержанию.

Требования к представляемым работам таковы: они должны содержать календарную продукцию (в полиграфическом исполнении и в электронном виде) и заполненную анкету участника. К рассмотрению принимаются как типовые настенные календари-плакаты, отрывные, квартальные, перекидные, так и оригинальные календари. Календарь должен совмещать эстетическую, практическую и агитационно-пропагандистскую функции, отражать специфику военного учреждения культуры.

По итогам конкурса его участников ждут призы. Победитель по традиции награждается Гран-при. Призеры будут определены во всех номинациях, они, помимо призов, удостоятся дипломов соответствующих степеней. Дипломы лауреатов получат участники, не вошедшие в число призеров.

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