28.05.2020 (16:46)

В новом периоде обучения мотострелки ЗВО выполнят упражнения стрельб из новейших образцов стрелкового оружия

На вооружение отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, поступило более 1,5 тыс. единиц автоматов Калашникова АК-12.

Военнослужащие соединения уже приступили к освоению образцов, изучению особенностей конструкции и боевых характеристик изделий. В ближайшее время на полигоне Кирилловский мотострелки проведут пристрелку и выверку оружия.

В ходе выполнения программы боевой подготовки военнослужащие бригады используют новые автоматы при выполнении упражнений учебных и контрольных стрельб, а также нормативов по неполной сборке и разборке оружия.

Автомат Калашникова АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного оснащения военнослужащих. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими показателями, а также имеет повышенный запас живучести ствола и большую кучность стрельбы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице