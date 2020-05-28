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28.05.2020 (16:46)

В новом периоде обучения мотострелки ЗВО выполнят упражнения стрельб из новейших образцов стрелкового оружия

На вооружение отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, поступило более 1,5 тыс. единиц автоматов Калашникова АК-12.

Военнослужащие соединения уже приступили к освоению образцов, изучению особенностей конструкции и боевых характеристик изделий. В ближайшее время на полигоне Кирилловский мотострелки проведут пристрелку и выверку оружия.

В ходе выполнения программы боевой подготовки военнослужащие бригады используют новые автоматы при выполнении упражнений учебных и контрольных стрельб, а также нормативов по неполной сборке и разборке оружия.

Автомат Калашникова АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного оснащения военнослужащих. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими показателями, а также имеет повышенный запас живучести ствола и большую кучность стрельбы. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Западный военный округ , Боевая подготовка , Перевооружение
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