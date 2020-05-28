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28.05.2020 (16:45)

В Москве 100-я военная автомобильная инспекция проводит профилактическую акцию «Профессия водитель»

100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) в преддверии Дня военного автомобилиста проводит профилактическую акцию «Профессия водитель».

На постах сотрудники столичной автоинспекции поздравляют водителей воинского транспорта с профессиональным праздником и вручают памятки о его истории.

Акция также приурочена к 110-летию со дня образования в Санкт-Петербурге первой учебной автомобильной роты. Данное событие произошло именно 29 мая, в связи с чем была выбрана эта дата празднования Дня военных автомобилистов, утвержденная приказом Министра обороны РФ №100 от 24 февраля 2000 года.ф

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ
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