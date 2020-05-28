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28.05.2020 (16:36)

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО провел заряжание салютных установок к салюту в честь Дня пограничника

Фото Видео

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина провели заряжание салютных установок для праздничного артиллерийского салюта в честь Дня пограничника.

Военнослужащие осуществили заряжание порядка 2 тыс. фейерверочных изделий более 50 видов расцветки и калибров. Они обеспечат максимальную расцветку фейерверка, купола которого будут иметь диаметр до 300 м, а высота подъема превысит 500 м.

Дивизион укомплектованный 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ полностью готовы к проведению праздничного салюта. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

В настоящее время салютные установки завершают подготовку. Вечером в сопровождении военной автомобильной инспекции они прибудут на Поклонную гору. Салют состоится в 22:00 по московскому времени.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Салют , Западный военный округ , Праздники , Сухопутные войска
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