28.05.2020 (16:30)

Замминистра обороны – начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил Юнармию с четырехлетием со дня образования

Заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил Юнармию с четырехлетием со дня образования.

В своем поздравлении он отметил массовость юнармейского движения, которое объединяет в своих рядах более 700 тыс. лучших представителей российской молодежи.

«Ваши успехи убедительно свидетельствуют о возрождении традиции военно-патриотического воспитания в духе честного и самоотверженного служения Отечеству», — обратился к участникам движения замглавы военного ведомства.

Генерал-полковник Андрей Картаполов обратил внимание на достижение участниками движения высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, активное участие в общественной жизни, проявление себя в различных акциях и поисковых экспедициях.

В год 75-летия Победы юнармейцы стали самыми активными участниками мероприятий Года памяти и славы, повсеместно присоединились к поздравлению и оказанию помощи ветеранам, уходу за памятниками и обелисками погибших воинов.

«В условиях ограничительных мероприятий и самоизоляции, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции Юнармия не осталась в стороне, а наоборот одна из первых в стране перевела свою работу в новый доступный для всех онлайн-формат», — подчеркнул заместитель Министра обороны.

Андрей Картаполов пожелал юнармейцам реализации задуманных дел, успехов в учебе и общественной деятельности, высоких спортивных достижений и интеллектуального роста.

«Юнармия» отпразднует день рождения многочасовым видеомарафоном с конкурсами, мастер-классами, призами, концертом и поздравлениями от звезд отечественной эстрады. В частности, будут подведены итоги конкурса «Я — Юнармия». Участникам нужно рассказать, как на них повлияло вступление в юнармейское братство. Также пройдут мастер-классы по воспитанию собак, кулинарии и подготовке к ЕГЭ. Кроме того, состоится онлайн-посвящение в ряды Юнармии под руководством лидера движения Романа Романенко.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Днём рождения организации считается 28 мая — день, когда Министром обороны был дан старт движению.

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