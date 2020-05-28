28.05.2020 (16:22)
В Уссурийском отдельном соединении ВДВ перед началом летнего периода обучения проведено занятие по требованиям безопасности
В Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ перед началом летнего периода обучения под руководством командира соединения гвардии полковника Романа Железнякова проведено комплексное практическое занятие по обеспечению безопасности военной службы в условиях повседневной деятельности.
С помощью наглядных действий на технике, полногабаритных макетах и манекенах военнослужащих ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.
Особое внимание было уделено показу последствий нарушения требований безопасности при работе на технике и обращении с оружием. Военные врачи напомнили правила профилактики инфекционных и простудных заболеваний.
На занятие привлекалось 100% личного состава соединения. Учебные места были подготовлены в парке боевых машин, солдатском общежитии, спортивном и караульном городках, на тактическом поле и в других местах несения службы.
Занятие по требованиям безопасности проводилось в преддверии нового периода обучения, который начинается 1 июня.
По итогам занятия весь личный состав соединения допущен к выполнению задач в летнем периоде обучения.