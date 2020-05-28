28.05.2020 (16:18)
Псковские десантники завершили подготовку к летнему периоду обучения
На текущей неделе во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск завершается подготовительный период, в ходе которого был проведен комплекс мероприятий по подготовке к летнему периоду обучения, включавший в себя сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, подготовку и обслуживание учебно-материальной базы, сборовые мероприятия с руководящим составом воинских частей и подразделений соединений.
Накануне в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершились строевые смотры личного состава на предмет готовности к летнему периоду обучения, которые прошли во всех воинских частях соединения.
Комиссия офицеров управления соединения проверила вопросы готовности и обеспеченности личного состава материальными средствами и вооружением, а также документацию подразделений.
По окончании мероприятий были подведены итоги готовности воинских частей к летнему периоду обучения.