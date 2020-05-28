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28.05.2020 (16:12)

Морская авиация Балтийского флота приняла участие в испытаниях БДК «Петр Моргунов»

В испытаниях новейшего большого десантного корабля «Пётр Моргунов» в Балтийском море были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности провели испытания радиотехнического вооружения корабля и радиолокационных станций комплексов ПВО.

Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота. Самолеты и вертолеты произвели облет кораблей, имитируя действия средств воздушного условного противника на различных скоростях, высотах и дистанциях.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского Флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ
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