28.05.2020 (16:07)
На российской военной базе в Таджикистане проведен сбор с военнослужащими инженерно-саперных подразделений
На российской военной базе в Таджикистане проведен инструкторско-методический сбор с военнослужащими инженерно-саперных подразделений. Мероприятие проходило под руководством начальника инженерной службы соединения в рамках подготовки к летнему периоду обучения.
На теоретических занятиях военнослужащие закрепили знания тактико-технических характеристик современных миноискателей, состава и характера различных взрывчатых веществ, алгоритма действий по поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов.
На практике специалисты отработали вопросы обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывных устройств различного типа. Кроме того, были выполнены задачи по разминированию учебных минных полей, ликвидации взрывных заграждений, а также других инженерных препятствий.
Сбор с военнослужащими проходил на специально оборудованных учебных местах и инженерном поле в составе инженерно-саперных групп и отделений с применением современных миноискателей ИМП-2 и защитных костюмов ОВР-2 «Сокол».
Всего к занятиям привлекались более 100 военнослужащих из военных городков Душанбе и Бохтар.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.