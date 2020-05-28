28.05.2020 (16:07)

На российской военной базе в Таджикистане проведен сбор с военнослужащими инженерно-саперных подразделений

На российской военной базе в Таджикистане проведен инструкторско-методический сбор с военнослужащими инженерно-саперных подразделений. Мероприятие проходило под руководством начальника инженерной службы соединения в рамках подготовки к летнему периоду обучения.

На теоретических занятиях военнослужащие закрепили знания тактико-технических характеристик современных миноискателей, состава и характера различных взрывчатых веществ, алгоритма действий по поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов.

На практике специалисты отработали вопросы обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывных устройств различного типа. Кроме того, были выполнены задачи по разминированию учебных минных полей, ликвидации взрывных заграждений, а также других инженерных препятствий.

Сбор с военнослужащими проходил на специально оборудованных учебных местах и инженерном поле в составе инженерно-саперных групп и отделений с применением современных миноискателей ИМП-2 и защитных костюмов ОВР-2 «Сокол».

Всего к занятиям привлекались более 100 военнослужащих из военных городков Душанбе и Бохтар.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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