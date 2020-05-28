Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2020 (15:58)

Начальник ГУВП Минобороны России проинспектировал подразделения военной полиции в Оренбургской области

Начальник Главного управления военной полиции (ГУВП) Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал подразделения военной комендатуры и военной полиции при воинских частях Тоцкого гарнизона в Оренбургской области.

Глава военной полиции проверил организацию повседневной деятельности подведомственных подразделений, условия проживания и быта военнослужащих, а также заслушал доклады по итогам работы за зимний период обучения. Особое внимание в ходе инспекции было уделено вопросам подготовки подразделений военной полиции к летнему периоду обучения.

Также генерал-полковник Сергей Кураленко провел встречу с начальниками военно-следственного отдела и военной прокуратуры в Тоцком гарнизоне, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия при выработке единых механизмов профилактики правонарушений.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военная полиция ЗВО в Воронеже получила на вооружение свыше 20 единиц новейших электрошоковых устройств «Парализатор»
Замминистра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил готовность соединений и частей Центрального военного округа к летнему периоду обучения
День специалиста РХБ защиты проведен на российской военной базе в Таджикистане
Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приступили к мониторингу пожаров на военных объектах

Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false