28.05.2020 (15:58)

Начальник ГУВП Минобороны России проинспектировал подразделения военной полиции в Оренбургской области

Начальник Главного управления военной полиции (ГУВП) Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал подразделения военной комендатуры и военной полиции при воинских частях Тоцкого гарнизона в Оренбургской области.

Глава военной полиции проверил организацию повседневной деятельности подведомственных подразделений, условия проживания и быта военнослужащих, а также заслушал доклады по итогам работы за зимний период обучения. Особое внимание в ходе инспекции было уделено вопросам подготовки подразделений военной полиции к летнему периоду обучения.

Также генерал-полковник Сергей Кураленко провел встречу с начальниками военно-следственного отдела и военной прокуратуры в Тоцком гарнизоне, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия при выработке единых механизмов профилактики правонарушений.

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