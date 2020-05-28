28.05.2020 (14:47)

Полк беспилотной авиации Северного флота провёл мониторинг надводной обстановки на входе в Кольский залив

Военнослужащие полка беспилотной авиации армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота отработали полеты над Кольским полуостровом и прибрежными районами Баренцева моря.

В ходе тренировочных полетов операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» совершенствовали навыки управления при разведке районов действий кораблей, отслеживании оперативной обстановки, отработали взаимодействие и обмен данными с береговыми и морскими силами флота, а также провели разведку морского района. Беспилотные летательные аппараты выполнили мониторинг надводной обстановки в районе входа в Кольский залив и возле западного побережья острова Кильдин.

Полеты с целью тренировки навыков операторов и отработки взаимодействия с силами флота проводятся на постоянной основе. Наблюдение с помощью беспилотной авиации помогает выявлять посторонние объекты, например, рыболовные суда, которые могут оказаться в закрытых морских районах учений.

В боевой обстановке применение беспилотных летательных аппаратов позволяет получить полную и объективную картину театра военных действий, вовремя обнаружить противника и обеспечить точность нанесения артиллерийских и ракетных ударов.

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