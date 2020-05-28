28.05.2020 (14:43)

В армии ВВС и ПВО СФ завершен перевод вооружения и военной техники на летний период эксплуатации

В структурных подразделениях армии ВВС и ПВО Северного флота завершились регламентные работы по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В течение нескольких недель было обслужено более 2 тыс. единиц вооружения, авиационной, автомобильной и специальной военной техники.

Для проведения регламентных работ было использовано около 10 тонн различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. На каждой единице техники были проверены электрические, гидравлические системы и работоспособность всех основных узлов и агрегатов.

На завершающем этапе перевода техники на летний режим эксплуатации специально созданные комиссии провели проверку качества выполненных работ на предмет исправности и готовности военной техники к выполнению задач.

Сезонное обслуживание техники осуществляется дважды в год — накануне летнего и зимнего периодов обучения.

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