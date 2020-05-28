28.05.2020 (14:40)

В авиационном соединении Дальней авиации гарнизона Украинка проведена акция «Внимание! Дети!»

В Амурской области в управлении авиационного соединения Дальней авиации ВКС России гарнизона Украинка в преддверии начала летних каникул детей военнослужащих авиационного гарнизона, прошли плановые занятия в рамках акции «Внимание! Дети!».

Занятия проводились со штатными водителями служебных транспортных средств управления авиационного соединения, а также военнослужащими – владельцами личных автомобилей.

В ходе занятий особое внимание водителей служебных и личных транспортных средств было акцентировано на недопущение нарушений правил дорожного движения и соблюдение установленного скоростного режима.

Целью проведения акции «Внимание! Дети!» является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, профилактика гибели и травматизма участников дорожного движения.

Профилактические занятия с личным составом авиационных полков и авиационных комендатур Дальневосточного соединения Дальней авиации ВКС с привлечением сотрудников военных автомобильных инспекций соответствующих военных округов с изучением случаев совершения ДТП, для дальнейшей минимизации и исключения.

В рамках проведения акции «Внимание! Дети!» профилактические занятия с водителями служебных транспортных средств и личных автомобилей также пройдут в авиационных полках и авиационных комендатурах авиационного соединения с участием сотрудников военных автомобильных инспекций военных округов.

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