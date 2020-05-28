28.05.2020 (14:37)

Более пяти тысяч военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН) прошли углубленное психологическое обследование

В рамках подготовки к началу нового учебного периода в объединении противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил прошло углубленное психологическое обследование личного состава.

Исследование проводилось с целью изучения и анализа индивидуальных психологических особенностей военнослужащих, составления прогноза развития социально-психологических процессов и явлений в воинских коллективах, а также психологической профилактики нарушений воинской дисциплины.

В тестировании приняли участие все категории военнослужащих. Всего углубленное психологическое обследование прошли более пяти тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат объединения.

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