28.05.2020 (14:21)

Штурмовая авиация ЮВО приступила к подготовке проведения воздушных парадов на Юге России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовая авиация ЮВО приступила к подготовке проведения воздушных парадов на Юге России

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке демонстрационных пролетов, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Всего в тренировках пролёта участвует около 30 единиц самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3, которые проходят в диапазоне высот от 200 до 600 м над землей.

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

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