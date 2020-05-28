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28.05.2020 (14:15)

С мотострелками ЮВО из Волгоградской области проведены занятия по требованиям безопасности к новому учебному периоду

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, с военнослужащими всех категорий и гражданским персоналом проведено комплексное практическое занятие по изучению требований безопасности военной службы перед началом летнего периода обучения.

Для проведения занятий в соединении были развернуты более 10 учебных мест. С помощью мультимедийных средств были смоделированы различные эпизоды в ходе боевой подготовки, полевых выходов, при обслуживании вооружения, военной и специальной техники, несении караульной и внутренней службы с демонстрацией правил поведения в нештатных ситуациях и требований безопасности.

Опытные инструкторы рассказали об особенностях эксплуатации транспортных средств в условиях повышенных температур на практических занятиях в полевых условиях.

Военные медики провели занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к новому периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах с 1 июня.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВАИ
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