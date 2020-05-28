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28.05.2020 (14:11)

Саперы ЮВО в Калмыкии извлекли из блиндажей более 700 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны

Инженерно-саперная группа Южного военного округа (ЮВО) в Калмыкии извлекла из подземных блиндажей времен Великой Отечественной войны более 700 взрывоопасных предметов (ВОП).

Заявка на разминирование в ЮВО поступила из районного военкомата в начале апреля, после чего военнослужащие идентифицировали первые находки и в настоящий момент завершили их извлечение. Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на месте методом подрыва.

По сохранившимся архивам известно, что в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей. Общая площадь территории, на которой проводились работы, превышает 10 гектаров.

Местные жители не использовали данные места для землепользования и вспоминают случаи подрывов скота в конце 1980-х годов. Теперь же земля безопасна и будет использоваться по назначению.

Всего в 2019 году саперы ЮВО на территории Калмыкии выполнили более 150 заявок, поступивших от военного комиссариата республики, уничтожив свыше 800 ВОП.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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