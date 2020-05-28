28.05.2020 (14:07)

Связисты общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе в преддверии нового учебного периода провели масштабную радиотренировку

Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военной базы в Абхазии.

Более 500 связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

В тренировке было задействовано около 400 единиц техники, в том числе: современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

Тренировка проводилась согласно плану подготовки к новому учебному периоду. Ее целью являлась проверка профессиональной подготовки личного состава, а также технической готовности всех комплексов и узлов связи.

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