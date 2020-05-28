28.05.2020 (13:44)

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота провели комплексное учение в морском полигоне

Экипажи больших десантных кораблей (бдк) Черноморского флота (ЧФ) «Азов», «Саратов» и «Новочеркасск» провели комплексное учение с выполнением артиллерийских стрельб и проведением погрузки и высадки морского десанта.

На первом этапе учения три больших десантных корабля вышли из пункта базирования и совершили переход в морской полигон боевой подготовки для проведения артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Во время перехода бдк «Азов» провёл тренировку по противовоздушной обороне и защите отряд кораблей от нападения условного противника с воздуха. Этап боевой подготовки прошёл в обеспечении многоцелевого истребителя Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО флота.

Непосредственно в морском полигоне экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, затем по морским и воздушным целям.

На втором этапе учения была выполнена практическая погрузка в твиндеки кораблей боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты с последующим переходом отряда и высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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