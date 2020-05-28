28.05.2020 (13:20)

Ученые технополиса «ЭРА» готовятся к научным дискуссиям на форуме «АРМИЯ-2020»

Обсуждения перспективных для технополиса направлений исследований пройдут на специальной выставочной экспозиции в традиционном формате круглых столов. Представители ведущих научных школ проанализируют актуальные вопросы развития научных направлений, военного образования и патриотического воспитания молодого поколения.

Программа мероприятий предполагает расширение практики взаимодействия резидентов с технополисом, применение инновационных методик в подготовке молодых инженеров, презентацию образовательной платформы прикладных задач по микроэлектронике, обмен опытом экспертизы рационализаторских предложений, а также опытом внедрения 3D-технологий в медицине, робототехнике и авиастроении в интересах Минобороны России.

Отдельными темами для обсуждения заявлены вопросы развития системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями для привлечения к научным исследованиям, а также инновационные подходы в обучении в системе военного образования.

Научно-деловой программой запланировано подписание соглашений и переговоры о сотрудничестве с технополисом для проведения на его площадке совместных исследований.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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