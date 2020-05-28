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28.05.2020 (13:18)

Более 200 младших специалистов прибыли после обучения на Черноморского флота в рамках весеннего призыва 2020 года

Более 200 младших специалистов, прошедших специальную подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации, прибыли на корабли и в береговые подразделения Черноморского флота (ЧФ).

Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.

Более 80 специалистов из числа выпускников прибыли в соединение надводных кораблей ЧФ, такое же количество распределено в другие корабельные соединения, остальные военнослужащие будут проходить службу в подразделениях армейского корпуса и морской авиации и ПВО флота.

Всего на Черноморский флот запланировано поступление более 800 младших специалистов, прибытие которых спланировано в ближайшее время.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за их состоянием здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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