28.05.2020 (13:18)
Более 200 младших специалистов прибыли после обучения на Черноморского флота в рамках весеннего призыва 2020 года
Более 200 младших специалистов, прошедших специальную подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации, прибыли на корабли и в береговые подразделения Черноморского флота (ЧФ).
Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.
Более 80 специалистов из числа выпускников прибыли в соединение надводных кораблей ЧФ, такое же количество распределено в другие корабельные соединения, остальные военнослужащие будут проходить службу в подразделениях армейского корпуса и морской авиации и ПВО флота.
Всего на Черноморский флот запланировано поступление более 800 младших специалистов, прибытие которых спланировано в ближайшее время.
В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за их состоянием здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.