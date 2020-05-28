28.05.2020 (08:23)

Ночные полёты отработали молодые лётчики армейской авиации Восточного военного округа

Экипажи молодых лётчиков соединения армейской авиации ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили более 10 элементов маневрирования в ходе ночных полётов.

Учебно-тренировочные полёты выполнены на разведывательно-ударных вертолётах Ка-52 «Аллигатор» с аэродрома, дислоцированного в Хабаровском крае. Молодые летчики под контролем опытных инструкторов на Ка-52 отработали взлёт и посадку, выруливание на взлётную полосу, а также элементы взаимодействия между лётчиками в полёте при совершении наиболее сложных элементов маневрирования.

Особенностью совершения полётов стала подготовка экипажей ударных вертолётов к полетам в тёмное время суток с применением специальных приборов ночного видения.

Использование данных спутниковой навигации и отображаемой на цветных индикаторах различной информации, в том числе и цифровой карты местности, также помогает пилотам совершать сложные фигуры маневрирования в ночное время суток при плохой видимости.

Всего было совершено порядка 30 вылетов с короткими интервалами взлёта и посадки.

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