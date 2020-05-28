28.05.2020 (08:16)

В Бурятии состоялась первая отправка призывников в войска ВВО в условиях ограничительных мер

На сборном пункте столицы Республики Бурятия Улан-Удэ состоялась первая торжественная отправка в войска более 60 новобранцев в условиях ограничительных мер, связанных с распространением вирусной инфекции.

Перед началом торжественного мероприятия подразделения РХБ защиты обработали прилегающую территорию сборного пункта специальным раствором. Транспорт, перевозящий призывников, также был подвержен специальной обработке.

Помимо этого, продезинфицированы помещения выдачи военной формы, медицинские кабинеты, казарма временного пребывания, специальные кабинеты для изготовления и выдачи персональных электронных карт и другие служебные помещения.

На строевом плацу состоялось построение будущих военнослужащих с сохранением социальной дистанции, с напутственными словами выступили ветераны войны, представители органов власти республики, военный комиссар.

Стоит отметить, что в текущем году основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Республике Бурятия, остальные в объединениях Приморского, Забайкальского, Хабаровского краях и Тихоокеанского флота. Прохождение службы «дома» исключит длительные перемещения воинских команд в общественных транспортах и значительно сократит риск заболевания призывников.

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