28.05.2020 (07:59)

В Амурском объединении ВВО пройдут комплексные занятия по соблюдению требований безопасности на военной службе

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, в течение двух дней состоятся комплексные занятия по соблюдению требований безопасности в ходе выполнения учебно-боевых задач и повседневной службе.

Для наглядности развернуто от 20 до 50 учебных мест в каждом соединении и воинской части, на которых военнослужащие смогут увидеть правильный порядок действий и оценить возможные последствия при несоблюдении элементарных правил безопасности.

Занятия охватят все сферы военной службы — от пользования стиральными машинами до выполнения задач при несении караульной службы и ремонта техники. Дополнительно были включены занятия по соблюдению санитарной гигиены и других мерах по недопущению заболевания военнослужащими вирусной инфекцией. К занятиям будет привлечен весь личный состав объединения.

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