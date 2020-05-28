28.05.2020 (06:15)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся военный совет

В армии ВВС и ПВО ВВО состоялся Военный совет под руководством командующего армии ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Мероприятие было организовано в формате онлайн-конференции.

На военном совете присутствовали заместители командующего объединением и офицеры управления, а также в формате дистанционного вещания командиры соединений и войсковых частей армии ВВС и ПВО ВВО.

В ходе заседания военного совета были выслушаны доклады заместителей командующего армии ВВС и ПВО ВВО об итогах работы за предыдущий учебный период и обсуждены текущие вопросы военно-политической работы, материально-технического обеспечения, боевой подготовки в предстоящем летнем периоде обучения. Было отмечено, что план боевой подготовки за зимний период обучения реализован полностью, все мероприятия выполнены в полном объеме. Помимо этого, было уделено внимание вопросам дезинфекционных мероприятий в соединениях и войсковых частях объединения, и профилактики распространения вирусных заболеваний.

Так же на военном совете обсуждались вопросы качественного приёма молодого пополнения, поставлены задачи по поддержанию высокого уровня правопорядка и воинской дисциплины.

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