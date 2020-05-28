28.05.2020 (06:10)

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курилах прошли смотры готовности личного состава к летнему периоду обучения

В преддверии начала нового учебного периода в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах прошли смотры готовности личного состава, вооружения и военной техники.

Командирами войсковых частей проверена экипировка военнослужащих, их обеспеченность всеми видами довольствия, наличие необходимого обмундирования и снаряжения. Особое внимание было уделено смотру готовности всей учебно-материальной базы, которая будет использоваться для обеспечения боевой подготовки в летнем периоде обучения.

В парковых зонах был проведён ритуал вручения молодым специалистам вооружения и военной техники, где экипажи боевых машин проверили её исправность и готовность к выполнению задач по предназначению.

На данных образцах техники военнослужащие будут проходить своё дальнейшее обучение, оттачивать навыки военного мастерства в течение всего года службы.

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