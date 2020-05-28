28.05.2020 (06:05)

В войсках Восточного военного округа подвели итоги зимнего периода обучения

В войсках Восточного военного округа с начала текущего года проведено более 1800 основных мероприятий тактической подготовки, в том числе боевых стрельб отделений более 1300, боевых стрельб взводов порядка 500, ротных тактических учений состоялось более 110, тактических учений с батальонами более десятка. При этом в большинстве соединений отмечается рост полевой выучки.

В ходе тактических учений руководством, как правило, создавалась резко меняющаяся обстановка, которая вынуждала обучаемых командиров принимать решения на действия в короткие сроки. Кроме того, в ходе учений широко применялся опыт локальных войн и вооружённых конфликтов.

На двусторонних тактических учениях командиры обучаемых подразделений применяли нестандартные решения, в частности выход в тыл «противника» на снегоходах.

По огневой подготовке основные усилия командиры сосредоточили на повышении огневой выучки военнослужащих и подразделений. Всего в зимнем периоде в округе состоялось более 15000 практических занятий, в том числе более 1600 огневых тренировок, свыше 10500 упражнений контрольных стрельб (УКС) из стрелкового оружия и порядка 3000 боевых стрельб из БМП и танков. При этом более 50 процентов занятий по огневой подготовке состоялось в ночное время.

Основные усилия на занятиях по вождению боевых машин и автомобилей были направлены на совершенствовании навыков практического вождения водителей, механиков-водителей и маршевой выучки подразделений. Всего за минувший период прошло более 14000 практических занятий, из них порядка 50 процентов в ночное время.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице