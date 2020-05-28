28.05.2020 (06:00)

Специалисты войск РХБЗ ВВО за первые сутки продезинфицировали больницы и школу г.Шимановск Амурской области

За первые сутки работы группировки специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа в г. Шимановск Амурской области продезинфицированы две больницы, школа и несколько других объектов города. Всего 23 здания общей площадью около 6,5 тысяч квадратных метров.

В первую очередь специалисты обрабатывают объекты, где фиксировались очаги опасной вирусной инфекции, проводится ее лечение, а также инфраструктуру города с высокой проходимостью населения.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применяется надежная рецептура раствора ДТС-ГК, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и является безопасной для здоровья человека. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт. Всего привлечено более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Решение о направлении специалистов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Для ликвидации вспышки инфекции сводный отряд военнослужащих РХБ защиты совершил 200 километровый марш.

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