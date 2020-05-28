28.05.2020 (06:10)
Расчеты комплексов ПВО С-400 на Камчатке провели тактическое учение с выполнением электронных пусков ракет
Подразделения противовоздушной обороны Войск и сил на Северо-востоке России провели тактическое учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.
В ходе учения расчёты ПВО отразили удар условного воздушного противника со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.
При перемещении ЗРК С-400 на запасные позиции их прикрытие осуществляли расчеты ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-1с», которые поразили условную низколетящую цель.
Также на маршруте следования в новый позиционный район колонна преодолела «зараженные» участки местности, а её охранение отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника.
К тактическому учению привлекалось более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.