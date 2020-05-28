28.05.2020 (06:10)

Расчеты комплексов ПВО С-400 на Камчатке провели тактическое учение с выполнением электронных пусков ракет

Подразделения противовоздушной обороны Войск и сил на Северо-востоке России провели тактическое учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

В ходе учения расчёты ПВО отразили удар условного воздушного противника со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.

При перемещении ЗРК С-400 на запасные позиции их прикрытие осуществляли расчеты ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-1с», которые поразили условную низколетящую цель.

Также на маршруте следования в новый позиционный район колонна преодолела «зараженные» участки местности, а её охранение отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника.

К тактическому учению привлекалось более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

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